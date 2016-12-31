Глава МИД Австрии в январе посетит Донбасс

Лояльный к РФ глава австрийского МИД будет в Донбассе 3 и 4 января; он намерен посетить район Мариуполя

Министр иностранных дел Австрии Себастиан Курц после того, как его страна станет главой ОБСЕ, посетит восток Украины, в частности, район около Мариуполя. Об этом говорится в заявлении ведомства, передает Deutsche Welle.



Поездка состоится 3 и 4 января 2017 года. В заявлении говорится, что Курц хочет на месте ознакомиться с ситуацией в зоне конфликта.



Австрия, как глава ОБСЕ в 2017 году, ставит перед собой три задачи: деэскалацию существующих конфликтов, восстановления межгосударственного доверия и борьбу с радикализацией.



Ранее Курц заявлял, что австрийское правительство хочет добиться смягчения санкций Евросоюза против России, которые были наложены из-за войны в Украине.

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