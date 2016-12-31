Умеров обжалует внесение его в список террористов РФ
Заместитель главы Меджлиса крымскотатарсокого народа Ильми Умеров обжалует внесение его в список действующих террористов и экстремистов РФ. Об этом он заявил в эфире телеканала 112.
"Они опубликовали около семи тысяч фамилий людей, которые в РФ признаны действующими террористами и экстремистами. Не дожидаясь решения суда, они уже включили меня в этот список. Но пока никаких действий нет", - отметил Умеров.
Обжалование адвокат Умерова подаст в январе, хотя замглавы Меджлиса говорит, что "никаких иллюзий нет".
Сегодня стало известно, что Умерова Россия включила в свой список действующих террористов и экстремистов.
В мае 2016 года спецслужбы РФ возбудили уголовное дело против Ильми Умерова по статье "сепаратизм". По мнению оккупантов, он "призывал к нарушению территориальной целостности РФ в эфире украинского телеканала АТR". Несмотря на состояние здоровья Умерова, испытывающего проблемы с сердцем, оккупанты закрыли его в психиатрическом стационаре.
Оккупанты выпустили Умерова из психбольницы в оккупированном Симферополе 7 сентября.
23 сентября президент Петр
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