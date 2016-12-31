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Порошенко и американские сенаторы прибыли в Широкино

31.12.2016 17:33
Глава государства с американскими сенаторами прибыл на командный пункт вблизи Широкино, чтобы поздравить солдат ВСУ с Новым годом
Порошенко и американские сенаторы прибыли в Широкино
Фото: пресс-служба АП

Президент Украины Петр Порошенко прибыл с американскими сенаторами на командный пункт в районе Широкино. Об этом на своей странице в Тwitter сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

"Президент с американскими сенаторами прибыл на командный пункт в районе Широкино, чтобы поздравить наших воинов с Новым годом", - отметил Цеголко.


Сам президент до этого написал, что прибыл на командный пункт с сенаторами Джоном Маккейном, Линдси Грэмом и Эми Клобучар.

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Ранее сообщалось, что Порошенко пригласил сенаторов посетить Донбасс для получения объективной информации о подрывных действиях российской стороны и ее боевиков, которые по-прежнему нарушают режим прекращения огня.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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