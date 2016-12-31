Порошенко и американские сенаторы прибыли в Широкино
Президент Украины Петр Порошенко прибыл с американскими сенаторами на командный пункт в районе Широкино. Об этом на своей странице в Тwitter сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.
"Президент с американскими сенаторами прибыл на командный пункт в районе Широкино, чтобы поздравить наших воинов с Новым годом", - отметил Цеголко.
Президент з американськими сенаторами прибув на командний пункт в районі Широкіно, щоб привітати наших воїнів з новим роком pic.twitter.com/9WHiK3vZY0- Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 31 декабря 2016 г.
Сам президент до этого написал, что прибыл на командный пункт с сенаторами Джоном Маккейном, Линдси Грэмом и Эми Клобучар.
Прибув на командний пункт в районі Широкіно з Джоном Маккейном, Ліндсі Гремом та Емі Клобучар, щоб привітати наших Воїнів з Новим роком pic.twitter.com/kj2b98kFJ7- Петро Порошенко (@poroshenko) 31 декабря 2016 г.
Ранее сообщалось, что Порошенко пригласил сенаторов посетить Донбасс для получения объективной информации о подрывных действиях российской стороны и ее боевиков, которые по-прежнему нарушают режим прекращения огня.
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