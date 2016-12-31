Порошенко и американские сенаторы прибыли в Широкино

Глава государства с американскими сенаторами прибыл на командный пункт вблизи Широкино, чтобы поздравить солдат ВСУ с Новым годом

Президент Украины Петр Порошенко прибыл с американскими сенаторами на командный пункт в районе Широкино. Об этом на своей странице в Тwitter сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.



"Президент с американскими сенаторами прибыл на командный пункт в районе Широкино, чтобы поздравить наших воинов с Новым годом", - отметил Цеголко.



Президент з американськими сенаторами прибув на командний пункт в районі Широкіно, щоб привітати наших воїнів з новим роком pic.twitter.com/9WHiK3vZY0 - Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 31 декабря 2016 г.

Прибув на командний пункт в районі Широкіно з Джоном Маккейном, Ліндсі Гремом та Емі Клобучар, щоб привітати наших Воїнів з Новим роком pic.twitter.com/kj2b98kFJ7 - Петро Порошенко (@poroshenko) 31 декабря 2016 г.

Сам президент до этого написал, что прибыл на командный пункт с сенаторами Джоном Маккейном, Линдси Грэмом и Эми Клобучар.Ранее сообщалось, что Порошенко пригласил сенаторов посетить Донбасс для получения объективной информации о подрывных действиях российской стороны и ее боевиков, которые по-прежнему нарушают режим прекращения огня.

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