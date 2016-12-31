Умер бывший руководитель СБУ Валерий Маликов

На 75-м году жизни после продолжительной болезни умер экс-глава СБУ Валерий Маликов

Служба безопасности Украины сообщает, что на 75-м году жизни после продолжительной болезни скончался бывший председатель СБУ Валерий Маликов.



Маликов возглавил Службу безопасности в первые годы независимости Украины. СБУ отмечает, что он приложил максимум усилий к становлению ведомства как профессиональной и действенной спецслужбы.



"Руководство и коллектив Службы безопасности Украины выражает искренние соболезнования родным и близким Валерия Васильевича", - пишет СБУ.



Прощание с генерал-полковником Маликовым состоится 3 января в клубе культуры и искусств СБУ.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.