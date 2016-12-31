Умер бывший руководитель СБУ Валерий Маликов
Служба безопасности Украины сообщает, что на 75-м году жизни после продолжительной болезни скончался бывший председатель СБУ Валерий Маликов.
Маликов возглавил Службу безопасности в первые годы независимости Украины. СБУ отмечает, что он приложил максимум усилий к становлению ведомства как профессиональной и действенной спецслужбы.
"Руководство и коллектив Службы безопасности Украины выражает искренние соболезнования родным и близким Валерия Васильевича", - пишет СБУ.
Прощание с генерал-полковником Маликовым состоится 3 января в клубе культуры и искусств СБУ.
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