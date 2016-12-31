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Умер бывший руководитель СБУ Валерий Маликов

31.12.2016 20:04
На 75-м году жизни после продолжительной болезни умер экс-глава СБУ Валерий Маликов
Умер бывший руководитель СБУ Валерий Маликов
Валерий Маликов (фото - пресс-служба СБУ)

Служба безопасности Украины сообщает, что на 75-м году жизни после продолжительной болезни скончался бывший председатель СБУ Валерий Маликов.

Маликов возглавил Службу безопасности в первые годы независимости Украины. СБУ отмечает, что он приложил максимум усилий к становлению ведомства как профессиональной и действенной спецслужбы.

"Руководство и коллектив Службы безопасности Украины выражает искренние соболезнования родным и близким Валерия Васильевича", - пишет СБУ.

Прощание с генерал-полковником Маликовым состоится 3 января в клубе культуры и искусств СБУ.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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