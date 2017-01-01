Геращенко: Уходить из ОРДЛО россияне пока не собираются

Представитель в гуманитарной подгруппе минского процесса сказала, что страна-агрессор усиливает в ОРДЛО свое присутствие путем создания квази-структур

Война России в оккупированном Донбассе дорого обходится благодаря санкциям, благодаря жесткой позиции Украины. Об этом в интервью Укринформу заявила вице-спикер Верховной Рады, представитель в гуманитарной подгруппе минского процесса Ирина Геращенко.

"Они (россияне, - ред) не ожидали, что в Украине возродится сильная армия. Но уходить из Донбасса россияне пока не собираются, наоборот - усиливают там свое присутствие путем создания квази-структур, перехода к расчетам в рублях, щедрой поставки оружия, техники и "заблудившихся солдат", - сказала Геращенко.

По ее словам, РФ стремится, чтобы оставалась открытой граница, чтобы в ОРДЛО был беспорядок, чтобы там состоялась имитация выборов без решения ключевых вопросов безопасности.

"Втюхать нам такой сценарий - это просто развалить Украину. Донбасс является частью Украины, и он должен быть в составе Украины украинским, жить по украинским законам, как все другие регионы Украины. И что еще очень важно - когда там рассуждают, кто там может или не может стать депутатом от Донбасса в Верховной Раде, хочу напомнить, что в контексте минских соглашений речь идет исключительно о местных выборах, в региональные органы власти", - подчеркнула Геращенко.

"И это очень тревожит этих всех "выдающихся руководителей", потому что они сами себя благодаря разрешению Кремля назначили премьерами, министрами, уполномоченными. И они откровенно нервничают: а кем же станут в случае выполнениям минских соглашений? Депутатами местных советов после сногсшибательных стремительных карьер "министров" и "спикеров", а что же будет с их "министерствами, ведомствами", - добавила она.

Она отметила, что Украина в качестве обязательной предпосылки местных выборов требует отмены всех этих псевдоструктур, которые Москва нам хочет втюхать, всех нелегитимных так называемых "парламентов и правительств республик".

"Я каждый раз спрашиваю российских визави в Минске: "Будьте любезны, уточните, а Российская Федерация признала ЛНР и ДНР?" Они тупят глаза: "Нет". Так о каких тогда министерствах, уполномоченных и спикерах вообще может идти речь, кто все эти люди вообще? И прямые переговоры с ними можно вести? За их действия должна отвечать РФ, которая заварила всю эту кровавую кашу", - сказала Геращенко.

31 декабря Геращенко заявила, что переговоры об освобождении украинских заложников должны продолжаться, но с Россией, а не с главарями боевиков.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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