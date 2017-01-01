Порошенко об инциденте в Стамбуле: Украина осуждает терроризм

Украинцы разделяют скорбь турецкого народа, сказал президент Петр Порошенко

Президент Петр Порошенко выразил слова соболезнования в связи с терактом в Турции. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"В Украине шокированы известием об ужасном террористическом акте, коварно совершенном в новогоднюю ночь в Стамбуле, который забрал десятки человеческих жертв. Мы разделяем скорбь турецкого народа. Скорбим вместе с теми, кто потерял родных и близких ", - говорится в соболезновании Порошенко, которое направлено президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

"От имени народа Украины и от меня лично прошу передать глубокие соболезнования и слова поддержки семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления всем раненым", - отметил Порошенко.

По его словам, Украина решительно осуждает терроризм во всех его проявлениях и выступает за консолидацию усилий мирового сообщества в борьбе с этой угрозой.

1 января сообщалось, что в ночном клубе Стамбула произошло вооруженное нападение.

21 погибший уже идентифицирован. 16 из них - иностранцы, еще пятеро - граждане Турции.

Президент Турции решительно осудил теракт в Стамбуле.

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