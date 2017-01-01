Мы должны дать Украине оружие - Маккейн

Сенатор подчеркнул важность сотрудничества США и Украины и заявил, что Путину никогда не удастся победить украинцев

Россия понимает только силу и потому США обязаны обеспечить Украину всей возможной помощью в виде оружия и совместных учений. Об это заявил американский сенатор Джон Маккейн журналистам, после поздравления украинских военных в Донбассе.

"России нельзя верить, она нарушит любое соглашение, как уже нарушила Будапештский меморандум", - сказал он.

Во время поздравления с новогодними праздниками украинских военных на командном пункте в районе Широкино Маккейн поблагодарил солдат, которые сейчас несут службу вдали от своих домов.

Сенатор подчеркнул важность сотрудничества Украины и США для обеспечения защиты украинских границ.

"…в следующем году, в 2017, мы победим захватчиков и отправим их туда, откуда они пришли. А Владимиру Путину хочу сказать, что он никогда не сможет лишить украинцев их свободы и независимости", - сказал Маккейн.

"Ваша борьба - это наша борьба" - заявил он.

31 декабря президент Украины Петр Порошенко прибыл с американскими сенаторами Джоном Маккейном, Линдси Грэмом и Эми Клобучар на командный пункт в районе Широкино, чтобы поздравить бойцов ВСУ с Новым годом.

30 декабря 2016 года американские сенаторы Джон Маккейн и Линдси Грем заявили, что новые санкции против РФ - это недостаточная цена за "наглое нападение на американскую демократию". Сенаторы будут добиваться более серьезных санкций против РФ в новом Конгрессе.

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