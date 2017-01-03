Порошенко: США остаются надежным стратегическим партнером Украины

В заявлении по случаю 25-летия дипломатических отношений Киева с Вашингтоном президент напомнил об обязательствах США по Будапештскому меморандуму

США остаются надежным стратегическим партнером Украины. Об этом по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между государствами заявил президент Петр Порошенко, говорится в сообщении пресс-службы на сайте главы государства.

"Между двумя государствами заложено настоящее демократическое партнерство, в рамках которого США продолжают оказывать неоценимую практическую помощь в развитии государственных институтов, гражданского общества, рыночной экономики и укреплении безопасности нашей страны", - сказал он.

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По словам Порошенко, Украина "играет историческую роль" в укреплении глобальной стабильности и режима нераспространения ядерного оружия, потому как в свое время отказалась от третьего в мире ядерного арсенала и запасов оружейного урана, а также больших объемов обычных вооружений.

"Это были непростые решения, но Украина приняла их, полагаясь на заверения и гарантии безопасности иностранных партнеров, в первую очередь США", - отметил глава государства.

Порошенко поблагодарил за двухпартийную поддержку со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины во время агрессии России, "когда украинское государство защищает ключевые принципы свободы и демократии, которые, собственно, заложили фундамент успеха и силы американской народа".

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