Посол США в ОБСЕ назвал Россию главной угрозой безопасности
Представитель США при ОБСЕ Дэниэл Байер назвал агрессию России против Украины главной угрозой для безопасности всех стран в регионе ответственности Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Об этом Байер написал в Twitter.
"Хорошо, что Себастьян Курц совершает первую поездку в качестве председателя ОБСЕ в Украину - агрессия России является главной угрозой для безопасности всех стран в регионе ОБСЕ", - написал он.
3 января 2017 года министр иностранных дел Украины Павел Климкин и действующий председатель ОБСЕ, министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Курц отправились в Мариуполь.
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