Посол США в ОБСЕ назвал Россию главной угрозой безопасности

В США агрессию России против Украины назвали главной угрозой для безопасности стран ОБСЕ

Представитель США при ОБСЕ Дэниэл Байер назвал агрессию России против Украины главной угрозой для безопасности всех стран в регионе ответственности Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Об этом Байер написал в Twitter.

"Хорошо, что Себастьян Курц совершает первую поездку в качестве председателя ОБСЕ в Украину - агрессия России является главной угрозой для безопасности всех стран в регионе ОБСЕ", - написал он.

3 января 2017 года министр иностранных дел Украины Павел Климкин и действующий председатель ОБСЕ, министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Курц отправились в Мариуполь.

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