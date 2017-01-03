Чалый сказал, когда Украина может получить летальное оружие США

Изменения в Белом доме дают возможность по-новому взглянуть на вопрос получения летального оружия, сказал посол Украины в США

Нынешняя позиция администрации Барака Обамы, которая до сих пор не позволила начать поставки в Украину летального оружия, может быть пересмотрена командой следующего президента Дональда Трампа. Об этом заявил Укринформу посол Украины в США Валерий Чалый.

"Оборонное оборудование сейчас поступает в Украину и дает возможность сохранить жизнь нашим военным, а также зафиксировать нарушения режима прекращения огня, как пример - контрбатарейные радары", - отметил Чалый.

По его словам, препятствием для получения Украиной летального оружия остается позиция (нынешнего - ред.) президента США.

"Поэтому, соответственно, изменения в Белом доме дают возможность по-новому взглянуть на этот вопрос", - подчеркнул Чалый.

Он напомнил, что в оборонном бюджете США на 2017 финансовый год военная помощь для Украины была увеличена и "включает возможность предоставления летального оборонительного оружия" на законодательном уровне.

Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что запад и НАТО могут предоставить Украине летальное оборонительное оружие, если Россия не будет выполнять минские соглашения.

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