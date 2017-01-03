Созданный в рамках судебной реформы орган, как предполагается, ликвидирует политическую составляющую в судебной ветви власти

На встрече с председателем Высшего совета юстиции Игорем Бенедисюком и замглавы Администрации президента Алексеем Филатовым глава государства Петр Порошенко подписал закон о Высшем совете правосудия, принятый парламентом 21 декабря. Об этом сообщила пресс-служба президента.

"(Это) орган, который устраняет политическую составляющую в судебной ветви власти, Верховную Раду - из механизмов назначения, предоставление согласия на привлечение к ответственности и освобождение судей", - отметил он.

Порошенко подчеркнул, что законопроект о Высшем совете правосудия получил положительные оценки Венецианской комиссии, партнеров из Евросоюза и США. "Считаю, что это решительные действия по обеспечению ключевого права украинских граждан - права на справедливость, права на справедливый суд", - заявил он.

По словам главы государства, создание этой структуры является "одним из ключевых моментов судебной реформы".

Порошенко также подписал закон о внесении изменений в бюджетный кодекс, которые урегулируют вопрос финансирования нового органа.

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Высший совет правосудия будет вносить представления о назначении судьи, создает органы для рассмотрения дел по дисциплинарной ответственности судей, принимает решение об увольнении судьи, дает согласие на задержание судьи или его арест. Также орган согласовывает количество судей в суде, утверждает положение о единой судебной информационной системе, принимает участие в определении расходов госбюджета на содержание судей и т.д.



Высший совет правосудия будет состоять из 21 члена: 10 из них будут избраны на съезде судей из числа судей, двоих будет избирать и назначать президент, еще двоих - Верховная Рада, двоих - съезд адвокатов. Также по два представителя будет избирать всеукраинская конференция прокуроров и съезд юридических вузов.



Глава Верховного суда Украины входит в состав Высшего совета правосудия по должности.

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