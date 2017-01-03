Луценко не заинтересовала встреча Кононенко и Злочевского в Вене

О встрече нардепа и экс-министра экологии в Вене ранее писали СМИ. В ГПУ заявили, что эта информация не является предметом их расследования

Генеральная прокуратура Украины не проводила расследование по факту вероятной встречи народного депутата, первого замглавы фракции Блок Петра Порошенко Игоря Кононенко с экс-министром экологии и природных ресурсов Николаем Злочевским. Об этом говорится в ответе ГПУ на запрос Украинской правды.

"Сведения, указанные в запросе, о возможной встрече народного депутата Игоря Кононенко в ресторане в Вене с бывшим министром экологии Злочевским не касались предмета расследования уголовного правонарушения, совершенного Злочевским, соответственно в рамках уголовных производств не исследовались", - говорится в документе.

Также в ответе не указано, известна ли сотрудникам Генпрокуратуры суть разговора нардепа и экс-министра и допрашивали ли они после этого Кононенко.

В то же время в документе отмечается, что расследование эпизодов, в которых фигурируют компании Злочевского, прекращено. Данное дело вел департамент ГПУ по особо важным делам в сфере экономики, который некоторые СМИ называют "департаментом Кононенко-Грановского".

Как указано в ответе ведомства, досудебное расследование в уголовном производстве от 6 августа 2014 года осуществлялось по подозрению Злочевского в совершении уголовного правонарушения по ч. 3 ст. 368-2 УК (незаконное обогащение лица, имеющего ответственное служебное положение) и по подозрению главного бухгалтера компании Эско-Пивнич в уклонении от уплаты налогов и последующем отмывании средств.

Читайте также: Генпрокуратура обыскала офис компании Злочевского

"По результатам досудебного расследования в указанном уголовном производстве по подозрению Злочевского не установлено нарушений налогового законодательства по вопросам полноты и своевременности уплаты в бюджет налога на доходы физических лиц Злочевским за соответствующий период, что подтверждается проведенными внеплановыми документальными проверками государственной налоговой инспекции в Шевченковском районе ГУ ГФС Киева", - сказано в документе.

В ГПУ подчеркнули, что эти выводы подтверждаются решением Центрального уголовного суда Великобритании от 21 января 2015 года и заключениями эксперта по результатам проведения судебно-экономической экспертизы от 6 февраля 2015 года. Ввиду этого, 1 ноября 2016 года прокурор вынес постановление о закрытии уголовного производства в части незаконного обогащения в отношении Злочевского и относительно уклонения от уплаты налогов и отмывания средств.

Также, согласно ответу Генпрокуратуры, от уголовной ответственности освобождена главный бухгалтер Эско-Пивнич, занизившая налог на прибыль на сумму 33 099 840 грн: во время досудебного расследования причиненный ущерб был возмещен в полном объеме. По этой же причине ГПУ ходатайствует об освобождении от ответственности должностных лиц группы компаний Burisma Holdings, в которой Злочевский является конечным бенефициаром.









Фото: Украинская правда

24 декабря 2016 года журналист Ольга Василевская обнародовала фото, на которых, по ее словам, Кононенко встречается со Злочевским в ресторане в центре Вены.

В сентябре 2016-го Печерский районный суд Киева обязал ГПУ принять решение о прекращении розыска экс-министра экологии и природных ресурсов.

Читайте также: Волонтеры - Кононенко, Шуфричу, Таруте: жертвуйте десятину армии



Ранее Печерский суд арестовал 20 скважин газодобывающей компании Эско-Пивнич, подконтрольной экс министру экологии.



ГПУ проводит расследование о присвоении денежных средств должностными лицами Укргаздобычи в течение 2010-2014 годов при выполнении договоров о совместной деятельности. По этому делу подозревают в уклонении от уплаты налогов должностных лиц компаний из группы Burisma, которая принадлежит Злочевскому.



Генпрокуратура объявила в розыск экс-министра экологии Злочевского 16 января 2015 года.

Злочевский занимал пост министра экологии и природных ресурсов Украины в 2010-2012 годах, в первом правительстве Николая Азарова.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.