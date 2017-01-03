Климкин c новым главой ОБСЕ прилетели в Мариуполь: фото
Сегодня утром министр иностранных дел Павел Климкин и глава ОБСЕ, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц прилетели в Мариуполь Донецкой области. Об этом сообщает МИД в Twitter.
"Павел Климкин и Себастьян Курц прибыли в город Мариуполь. Впереди насыщенная программа", - отмечается в сообщении.
По информации ЛІГА.net, Климкин и Курц посетили офис ОБСЕ в Мариуполе, а также контрольно-пропускной пункт Пищевик.
Планируется также посещение села Виноградное и военного госпиталя в Мариуполе.
31 декабря сообщалось, что Курц посетит восток Украины, в частности, район около Мариуполя.
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