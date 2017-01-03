Граждан Израиля подозревают в повреждении распятия Христа в Умани

В канун Нового года в Умани было повреждено гипсовое распятие Иисуса Христа, установленное на деревянном кресте, который находился у местного пруда

Полиция Черкасской области объявила подозрение в разжигании религиозной вражды двум гражданам Израиля, которые, по данным правоохранителей, повредили гипсовое распятие Иисуса Христа в Умани. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Черкасской области.

В полиции напомнили, что в канун Нового года в Умани было повреждено гипсовое распятие Иисуса Христа, установленное на деревянном кресте, который находился у местного пруда.

"Учитывая, это уже второй раз за месяц совершаются незаконные действия, которые приводят к разжиганию религиозной вражды, установление и задержание злоумышленников, причастных к данному уголовному преступлению, стало делом чести для сотрудников полиции", - сказано в сообщении.

В течение нескольких часов кропотливой работы правоохранители нашли подозреваемых, причастных к совершению данного уголовного преступления.

По данным полиции, ими оказались два брата 18 и 16 лет, граждане государства Израиль. В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению третьего подозреваемого.

"Братьям объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления по части 3 статьи 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) УК и решается вопрос об избрании меры пресечения", - сообщили в полиции.

Правоохранители отмечают, что за совершение таких действий предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

В ночь на 21 декабря группа неизвестных совершила нападение на храмовый комплекс на могиле Нахмана в Умани. Нападавшие выкрикивали антисемитские оскорбления, бросили свиную голову с начертанной на ней свастикой, разлили в помещении красную краску, напоминающую кровь, и распылили на верующих слезоточивый газ.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 161 УК Украины (разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти). Генпрокурор взял под личный контроль расследование этого дела.

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