В районе линии соприкосновения задержан вооруженный диверсант

Террорист оказался бывшим "начальником штаба военной комендатуры" одного из районов Луганска, в котором пытали патриотично настроенных украинцев

В Луганской области, в районе линии соприкосновения задержан участник диверсионной группы террористической организации ДНР/ЛНР. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

На контролируемую силами АТО территорию диверсант хотел проникнуть с разведывательной целью. При задержании пытался оказать вооруженное сопротивление правоохранителям.

Боестолкновение завершилось захватом боевика, который оказался бывшим "начальником штаба военной комендатуры" одного из районов Луганска.

"Карьера 25-летнего "коменданта" началась в 2014 году, когда он принял участие в боевых действиях в районе Станицы Луганской. Возглавляемая им "военная комендатура" получила среди луганчан зловещую известность из-за того, что там насильно удерживались, подвергались пыткам и вывозились на принудительные работы патриотически настроенные граждане, в том числе, местные журналисты", - сказано в сообщении.





Фото: ssu.gov.ua

Террористу объявлено о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Следствие устанавливает причастность боевика к совершению других преступлений против украинских военных и гражданского населения.

В конце декабря в Донецке был ликвидирован предавший Украину экс-чиновник СБУ.

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