Кандидат в президенты Франции: Аннексия Крыма была законной

Марин Ле Пен заявила, что население Крыма хотело присоединиться к России

Кандидат в президенты Франции от Национального фронта Марин Ле Пен заявила сегодня, что аннексия украинского Крыма Россией "не является незаконной". Об этом она сказала в интервью телеканалу BFMTV, передает Le Figaro.

"Я абсолютно не верю, что там была незаконная аннексия: был референдум, народ Крыма хотел присоединиться к России", - сказала Ле Пен.

Также она призвала к налаживанию "стратегических отношений" между Францией и Россией в борьбе против Исламского государства.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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