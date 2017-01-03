Поезд с одним вагоном запустили в оккупированном Крыму: фото



Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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С 27 декабря 2014 года Укрзализныця прекратила железнодорожное сообщение с Крымом, а также отменила международные поезда, курсирующие на полуостров. Поезда крымского направления теперь доезжают до Новоалексеевка и Херсона. После этого Крымская железная дорога назначила пассажирские поезда в прямом и обратном направлении: Симферополь-Джанкой, Джанкой-Армянск.