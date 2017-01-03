Визит Порошенко в США запланирован на февраль - Чалый

Украина рассчитывает, что будут сдвиги в военно-техническом сотрудничестве, сказал посол Украины в США

Официальный визит президента Петра Порошенко в США запланирован на февраль этого года. Об этом в интервью Укринформу сообщил посол Украины в США Валерий Чалый.

"Ключевым вопросом для нас является организация личной встречи президентов Украины и США. Мы планируем визит Петра Порошенко в США уже в феврале. Это возможность решить многие вопросы: и личной коммуникации, и обмена по двустороннему сотрудничеству, и геополитических аспектов", - сказал Чалый.

По его словам, Украина рассчитывает, что будут сдвиги в военно-техническом сотрудничестве.

"Еще одна идея на следующий год - это выход за пределы столичного округа Колумбия. Я буду предлагать правительству, премьер-министру визит, который будет охватывать не только Вашингтон, но и другие штаты и регионы", - добавил Чалый.