Визит Порошенко в США запланирован на февраль - Чалый
Официальный визит президента Петра Порошенко в США запланирован на февраль этого года. Об этом в интервью Укринформу сообщил посол Украины в США Валерий Чалый.
"Ключевым вопросом для нас является организация личной встречи президентов Украины и США. Мы планируем визит Петра Порошенко в США уже в феврале. Это возможность решить многие вопросы: и личной коммуникации, и обмена по двустороннему сотрудничеству, и геополитических аспектов", - сказал Чалый.
По его словам, Украина рассчитывает, что будут сдвиги в военно-техническом сотрудничестве.
"Еще одна идея на следующий год - это выход за пределы столичного округа Колумбия. Я буду предлагать правительству, премьер-министру визит, который будет охватывать не только Вашингтон, но и другие штаты и регионы", - добавил Чалый.
9 ноября республиканец Дональд Трамп победил на выборах президента США. На следующий день, 10 ноября, в Белом доме действующий президент Барак Обама обсудил с Трампом передачу полномочий.
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Чалый сказал, что изменения в Белом доме дают возможность по-новому взглянуть на вопрос получения летального оружия.
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