НАБУ и НАПК смогут обмениваться важной информацией

НАБУ и НАПК создали базовый документ о сотрудничестве и обмене информацией между ведомствами, который вскоре будет подписан сторонами

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) договорились о сотрудничестве и обмене информацией между ведомствами. Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте НАПК.

"В рамках совместной рабочей группы наработан проект меморандума о сотрудничестве и обмене информацией между НАБУ и НАПК, который после утверждения на ближайшем заседании Национального агентства будет подписан сторонами", - говорится в сообщении.

Подписание документа обеспечит своевременный обмен информацией для анализа данных, которые могут свидетельствовать о подследственных НАБУ правонарушениях и других преступлениях, которые в будущем выявит НАПК.

В соответствии с требованиями закона, перед подписанием проект документа будет утвержден на ближайшем заседании НАПК, отметили в ведомстве.

В начале декабря прошлого года директор НАБУ Артем Сытник заявлял, что НАПК ограничивает полный доступ Бюро к базе данных электронных деклараций чиновников.

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