Лоббисты не заставят Сенат США отменить санкции против РФ - Чалый

Посол Украины в США прокомментировал информацию, что компания ExxonMobile лоббировала против акта "О поддержке стабильности и демократии в Украине"

Никакие лоббисты, в том числе от компании ExxonMobil, не могут заставить американских сенаторов изменить свою позицию в отношении санкций против России. Об этом в интервью Укринформу заявил посол Украины в США Валерий Чалый.

"Сейчас много можно услышать о лоббизме, но на самом деле я бы очень удивился, если бы проявились факты, что ExxonMobil заставила отдельных сенаторов изменить свою позицию. Это несколько выходит за рамки модели, которая установилась в последнее время в Сенате", - сказал посол.

Так он прокомментировал информацию, что компания ExxonMobile лоббировала против акта "О поддержке стабильности и демократии в Украине" (STAND for Ukraine Act).

Чалый согласился, что законодатели могут выслушать предложения, но это не значит, что на них влияет такого рода активность.

Он обратил внимание, что "STAND for Ukraine Act" предусматривает закрепление контроля над санкциями против России за Конгрессом против нынешних прерогатив президента продолжать их ежегодно или принимать решение об ослаблении или отмене.

"Следующее, что будет происходить в Конгрессе - это повторное внесение этого документа в обе палаты. Я не думаю, что текст будет существенно изменен. Эта история остается, в том числе, как определенный рычаг влияния законодательной ветви власти на исполнительную в вопросах политики санкций", - сказал украинский дипломат.

В декабре издание Politico написало, что компания ExxonMobil, которую возглавляет кандидат на должность Государственного секретаря США Рекс Тиллерсон, успешно лоббировала против закона, который закрепляет санкции против России.

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