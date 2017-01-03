Дело Януковича: следствие получит оригинал харьковских соглашений

У следствия есть основания полагать, что эти документы помогут установить круг лиц, чьи действия привели к заключению соглашения, противоречащего КУ

Печерский районный суд Киева 27 декабря 2016 года своим постановлением позволил Главной военной прокуратуре изъять у Министерства иностранных дел оригинал так называемых "Харьковских соглашений" для проведения экспертизы. Об этом у себя в Facebook сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

В решении суда говорится, что у следствия есть достаточные основания полагать, что в указанных документах содержатся сведения, которые "могут подтвердить факты нарушения процедур подготовки, принятия, подписания и ратификации" данного соглашения, а также установить круг лиц, "чьи действия привели к заключению соглашения, которое противоречит Конституции Украины".

Сарган добавила, что военной прокуратурой осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины.

В производстве исследуются основания и обстоятельства подписания в 2010 году соглашения между Украиной и Россией по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Крыма.

Кроме того, прокуратура 19 декабря 2016 года назначила почерковедческую экспертизу. В случае недопуска следователей они могут инициировать проведение обыска в МИД, добавила Сарган.

21 апреля 2010 года в Харькове на тот момент президент Украины Виктор Янукович и на тот момент президент РФ Дмитрий Медведев подписали соглашение, согласно которому срок пребывания Черноморского флота РФ в Севастополе продлевается с 2017 до 2042 года в обмен на удешевление для Украины российского газа путем применения скидки в виде аннулирования таможенных сборов.

Такая скидка составляла $100 за тысячу кубометров, хотя позже сам беглый премьер Николай Азаров признал, что скидки фактически не было.

31 июля 2014 года ГПУ открыла уголовное производство против Януковича за подписание им этого договора.



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