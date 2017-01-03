МИД: Заявления Ле Пен обязательно будут иметь последствия

В МИД напомнили, что отдельным французским политикам уже запрещен въезд в Украину

МИД Украины выразил возмущение в связи с заявлением кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен в поддержку временной оккупации и попытки аннексии Россией Крыма и Севастополя. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

В министерстве напомнили, что "эти действия государства-агрессора были решительно осуждены всеми цивилизованными странами мира, что подтверждается резолюциями ГА ООН 2014 и 2016, а также многочисленными решениями и документами ЕС, НАТО, Совета Европы".

В МИД также отметили, что в ответ на преступные действия Кремля Франция, вместе с другими партнерами по Большой семерке и ЕС, ввела против России санкции, отмена которых возможно только после прекращения российской агрессии против Украины и деоккупации Крыма и Донбасса.

"Делая заявления, которые полностью повторяют кремлевскую пропаганду, французский политик проявляет неуважение к суверенитету и территориальной целостности Украины и полностью игнорирует фундаментальные принципы международного права", - говорится в заявлении МИД.

В министерстве уверены, что подобные заявления, а также действия в нарушение украинского законодательства, "будут обязательно иметь последствия, как это уже было в случае отдельных французских политиков, которым запрещен въезд в Украину".

В МИД рассчитывают, что французская общественность даст принципиальную оценку "такой безответственной риторике".

Сегодня, 3 января, кандидат в президенты Франции от Национального фронта Марин Ле Пен в интервью телеканалу BFMTV заявила, что аннексия украинского Крыма Россией "не является незаконной". СБУ может запретить ей въезд в Украину.

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