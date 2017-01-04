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Ефремову вручили обвинительный акт - адвокат

04.01.2017 00:24
После вручения обвинительного акта дело против экс-депутата могут передавать в суд
Ефремову вручили обвинительный акт - адвокат
Александр Ефремов

Экс-главе фракции Партии регионов в парламенте Александру Ефремову и его адвокатам вручили обвинительный акт. Об этом сообщил один из адвокатов Александр Мельников, сообщает Радио Свобода.

Ефремову, среди прочего, инкриминируют покушение на территориальную целостность Украины, сказал адвокат. Теперь дело экс-депутата могут передавать в суд. 

9 декабря 2016 года Генеральная прокуратура завершила досудебное расследование в уголовном производстве против Ефремова. 

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30 июля Ефремов был повторно задержан в аэропорту Борисполь. 1 августа суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и избрал ему меру пресечения в виде двух месяцев содержания под стражей. После этого суд уже дважды продлил арест Ефремову. 

Впервые Ефремов был задержан еще в феврале 2015 года, его обвинили в злоупотребление властью или служебным положением. Это дело против Ефремова ГПУ закрыла в марте этого года и вернула подозреваемому залог.  

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ЛIГАБiзнесIнформ
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