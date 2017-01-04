Тука назвал возможные сроки проведения выборов в Донбассе
После освобождения оккупированных территорий Донбасса должно пройти еще два-три года, прежде чем там можно будет проводить выборы. Такое мнение высказал министр по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука в эфире телеканала espreso.tv.
"Я поддерживаю официальную позицию. По меньшей мере два-три года после освобождения должно пройти перед любыми выборами (в Донбассе - ред.)", - сказал Тука.
По словам министра, не будет трагедии, если на протяжении этого времени на освобожденных территориях будут работать военно-гражданские администрации.
"Путин давно пытается втюхать нам Донбасс, но на своих условиях. Или федерализация или легитимизация существующих банд - это его условия", - отметил Тука.
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