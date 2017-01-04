Климкин о санкциях против РФ: У нас нет разногласий с позицией ЕС
Глава МИД Павел Климкин заявил, что санкции против страны-агрессора России должны сохраняться пока не будет выполнен Минск. Об этом он сказал сегодня на совместной пресс-конференции с новым главой ОБСЕ Себастьяном Курцом в Мариуполе, передает корреспондент ЛІГА.net.
"Санкции нужны, что принудить Россию выполнить Минск. Если будет выполнен Минск, то тогда можно будет говорить о снятии санкций и других вещах со стороны ЕС", - сказал Климкин, комментируя предложение Курца о постепенном снятии санкции с России.
По словам Климкина, либо Минск будет выполнен и санкции в этом случае будут сняты, или нужно искать другие способы, чтобы РФ выполнила минские договоренности.
"У нас нет разногласий между нашей позицией и позицией ЕС", - подчеркнул Климкин.
20 июня сообщалось, что Курц предложил за выполнение каждого пункта минских соглашений постепенно снимать санкции с России, введенные за вооруженную агрессию против Украины.
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