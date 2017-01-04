Сотрудничество с Пентагоном будет продолжено - Полторак
Министр обороны Степан Полторак заявил, что рассчитывает на улучшение сотрудничества ВСУ с оборонным ведомством США. Об этом он сказал в эфире 5 канала.
"Те встречи, которые я проводил в конце года свидетельствуют о том, что Украина остается в плоскости интересов по построению в нашей стране демократического общества со стороны США и наша дружная, конструктивная работа с министерством обороны США будет продолжена", - сказал Полторак.
По его словам, США продолжат оказывать помощь Украине в этом вопросе.
"Я думаю, что свидетельством этого является как раз прибытие в Украину сенатора Маккейна, который был в конце года и те вопросы, которые мы проговаривали были чрезвычайно конструктивными", - добавил Полторак.
1 января американский сенатор Джон Маккейн заявил, что Украине необходимо предоставить оружие.
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