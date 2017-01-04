Военный эксперт объяснил, что будет с Донбассом в этом году

Потенциально возможности для того, чтобы страна-агрессор Россия сдала Донбасс сформировались, считает военный эксперт Игорь Романенко

Возможности для улучшения ситуации в Донбассе в 2017 году есть. Об этом в эфире 5 канала сказал экс-заместитель начальника Генштаба (2006-2010 годы) Игорь Романенко.

"Потенциально возможности (для того, чтобы Россия сдала Донбасс, - ред.) действительно сформировались. Мы помним высказывания Путина в конце прошлого года на пресс-конференции. То, что он говорил и то, как он говорил, так или иначе было сказано, что будут положительные изменения относительно Украины", - отметил Романенко.

По его словам, принципиальное решение принимается в Кремле.

"Я не разделяю такой оптимизм (об освобождении Донбасса уже 2017 году, - ред), так как это своего рода спектакль, как всегда, но изменения накопились. Знаете, это философский подход, количество переходит в качество, и это накопление уже имеет место. Он (Путин, - ред.) видит возможности давления на военных - это затратное дело, от этого страдает имидж России, и сейчас он ищет более выгодные для него и как лидера, для России, как страны, пути, каким образом управлять этим государством ", - сказал эксперт.

Он считает, что невоенный путь в настоящее время для России наименее затратен.

"Можно ждать, что изменения такие будут", - добавил Романенко.

4 января замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука сказал, что после освобождения оккупированных территорий Донбасса должно пройти еще два-три года, прежде чем там можно будет проводить выборы.

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