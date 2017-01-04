ГПУ направила в суд дело причастного к разгону Майдана силовика

Чиновник МВД обвиняется в исполнении заведомо незаконного приказа на силовое освобождение Майдана Незалежности от участников акции протеста

Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего руководителя управления общественной безопасности ГУ МВД Украины в городе Киеве, которого обвиняют в причастности к разгону митингующих 30 ноября 2013 на Майдане Незалежности в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Чиновник МВД обвиняется в исполнении заведомо незаконного приказа на силовое освобождение Майдана Незалежности от участников акции протеста и предоставлении этого приказа исполнителям - бойцам спецподразделения Беркут. В результате реализации приказа были нанесены телесные повреждения более чем 80 митингующим.

Также этому лицу инкриминируется отдание 1 декабря 2013 года на улице Банковой в Киеве заведомо незаконного приказа подконтрольным работникам спецподразделения Беркут и военнослужащим ВВ МВД Украины на применение физической силы и спецсредств против участников акции протеста и журналистов. В результате этих действий нанесены телесные повреждения более чем 29 митингующим и 22 представителям СМИ.

Бывший руководитель управления МВД обвиняется по ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 365, ч. 1 ст. 171, ст. 340, ч. 1 и ч. 2 ст. 367 УК.

Также, по событиям 1 декабря 2013 г, ему инкриминируется ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей, выразившееся в необеспечении безопасности правоохранителей, в частности непредоставлении средств защиты, в результате чего получили телесные повреждения 26 бойцов внутренних войск и патрульно-постовой службы.

Ранее ГПУ сообщила подозрение в разгоне Майдана бывшему заместителю командира взвода одной из оперативных рот ПМОП "Беркут", который сейчас занимает должность командира взвода полка милиции особого назначения № 1 Главного управления национальной полиции Украины в городе Киеве.

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