Эпизод с "винтовкой Пашинского" расследуется ГПУ - Горбатюк

Эпизод имел место 18 февраля 2014 года во время событий на Майдане. Как пояснил Горбатюк, все его фигуранты допрошены, оружие изъято

Народный депутат, член фракции Народный фронт Сергей Пашинский фигурирует в эпизоде уголовного производства о событиях на Майдане, связанном со скандальной винтовкой. Об этом сообщил начальник департамента спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк, передает телеканал 112 Украина.

"Расследуется эпизод так называемой винтовки Пашинского, то есть событий на Майдане, которые происходили 18 февраля 2014 года, когда была обнаружена винтовка в багажнике автомобиля одного из лиц, задержанных майдановцами. Это один из эпизодов. Оружие изъято, владелец допрошен, допрошен Пашинский и другие свидетели. Факт применения этого оружия не установлен, но следствие продолжается", - сказал он.

18 февраля 2014 года во время столкновений в центре Киева между участниками Майдана и силовиками протестующие задержали мужчину, в автомобиле которого обнаружили снайперскую винтовку, а точнее - охотничий карабин. Покинуть место происшествия задержанному помог Пашинский: он и сопровождавшие его люди усадили мужчину в автомобиль и уехали.

31 декабря 2016 года Пашинский стал участником инцидента, который произошел на автодороге в Васильковском районе Киевской области. Как сообщили в Нацполиции, нардеп, защищаясь от нападения со стороны пьяного мужчины, применил огнестрельное оружие и ранил нападавшего в ногу.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) УК Украины. Расследованием занимается рокуратура Киевской области.

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