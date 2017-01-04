Геращенко: Вызов номер один - это война в Донбассе

Вице спикер Верховной Рады назвала несколько вызовов для Украины в 2017 году

Вице-спикер Верховной Рады, представитель в гуманитарной подгруппе минского процесса Ирина Геращенко заявила, что вызовом номер один для Украины остается война в Донбассе. Об этом он сказала в интервью Укринформу.

"У нас будет непростой 2017-й год, но вопрос здесь не в выборах. В первую очередь, нам нужно возродить экономику, потому что людям очень трудно экономически, и в реформы они поверят, когда почувствуют их положительный результат, хотя крошечный, на собственном кошельке. Поэтому вопрос номер один и вызов номер один - остается война в Донбассе, к сожалению, Путин не собирается пока оттуда выходить. Вызов второй - важнейший для общества, для граждан - это возрождение экономики", - подчеркнула Геращенко.

По ее словам, третий вызов - это внешняя тяжелая конъюнктура.

"Непростые процессы происходят в Европейском Союзе, сложные процессы происходят в мире. Это все Украины, безусловно, коснется. Надо быть к этому готовым, нужно быть реалистом, но при этом не рвать волосы, не посыпать голову пеплом и не кричать об измене, что это мы сами во всем виноваты - и в торможении безвизового режима, и в других внешних проблемах. Это не так", - сказала Геращенко.

Она считает, Украина выстояла эти два тяжелых года.

"В самом этом факте нашего выживания есть то нереальное, фантастическое. Если мы выстояли, если никому извне не удалось реализовать план уничтожения Украины, то это только еще раз доказывает, что мы выстоим. Это будет непросто, но у нас нет другого пути, и мы же не хотим быть каким-то очередным субъектом федерации", - отметила Геращенко.

1 января Геращенко заявила, что уходить из оккупированного Донбасса россияне пока не собираются.

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