СМИ назвали имя подозреваемого в коррупции помощника депутата

Журналисты выяснили, что речь идет о 39-летнем Петре Яремчуке, помощнике народного депутата от Народного фронта Юрия Савчука

Подозреваемым в получении 3 января во Львове 140 тыс грн взятки оказался помощник народного депутата от Народного фронта. Об этом сообщает издание Zahid.net со ссылкой на свои источники в НФ.

Журналисты выяснили, что речь идет о 39-летнем Петре Яремчуке, помощнике народного депутата от НФ Юрия Савчука. Эту информацию изданию подтвердили два независимых источника во фракции.

По данным аппарата Верховной Рады, Яремчук является одним из четырех помощников-консультантов депутата Савчука, работающих на постоянной основе по трудовому договору.

Ранее Яремчук работал помощником-консультантом нардепов из Народного фронта Павла Пинзеника и Виктора Романюка.

Вчера, 3 января, во Львове сотрудники военной прокуратуры задержали помощника одного из народных депутатов по подозрению в получении взятки в размере 140 тыс грн.

По словам главного военного прокурора Анатолия Матиоса, подозреваемый требовал взятку от предпринимателя за не создание препятствий при строительстве многоквартирного жилого дома.

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