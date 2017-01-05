СБУ направила в МИД письмо о запрете вьезда в Украину Ле Пен

Запрет на вьезд в Украину для кандидата в президенты Франции может быть утвержден из-за ее высказываний о законности аннексии Крыма РФ

Министерство иностранных дел Украины уже получило письмо от Службы безопасности Украины для согласования инициативы о запрете въезда кандидата на пост президента Франции от ультраправой партии Национальный фронт Марин Ле Пен, которая заявила, что считает аннексию Крыма Россией законной. Об этом ообщила заместитель начальника Управления информации Политического департамента МИД Украины Елена Ващенко, передает УНИАН.

"Мы подтверждаем получение письма от СБУ", - сказала Ващенко.

3 января кандидат в президенты Франции от Национального фронта Марин Ле Пен заявила, что аннексия украинского Крыма Россией "не является незаконной".

3 января руководитель аппарата главы СБУ Александр Ткачук сообщил, что СБУ может запретить въезд в Украину кандидату в президенты Франции Марин Ле Пен.

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