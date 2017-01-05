Госсекретарь Кабмина рассказал, в чем заключается суть его работы

Владимир Бондаренко сообщил, что входит в его обязанности и как проходит процедура назначения на должность госсекретаря

Государственный секретарь - это руководитель государственной службы, который стоит рангом выше государственного служащего. Госсекретарь принимает присягу на верность государству и служит ему независимо от политических взглядов на протяжении 5 лет - срока, указанного в контракте. Об этом сообщил госсекретарь Кабинета министров Украины Владимир Бондаренко в эфире радио Hromadske.

Госсекретарь имеет право увольнять госслужащих подконтрольного ведомства, однако, по словам Бондаренко, согласно новым поправкам в законах механизмы и процедуры увольнения усложнились, а государственные служащие стали более защищенными.

"На счет того, нужно ли кого-то увольнять в секретариате Кабмина, могу сказать, что на сегодняшний день никого увольнять не нужно, но, возможно, где-то нужно повышать квалификацию", - добавил он.

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Бондаренко также сообщил, что для получения должности госсекретаря, каждому претенденту необходимо пройти конкурс, затем специальную проверку, а затем - назначение правительством. Решение последнего, по словам госсекретаря Кабмина, может быть непредсказуемым.

"Мы очень привыкли работать с тем, с кем нам комфортно. И главная проблема в том, что каждый хочет иметь своего госсекретаря, не думая о том, что не каждый, возможно, будет работать там 5 лет. Министры боятся тех людей, которые проходят конкурс. Все говорили о том, что мы должны быть непредвзятыми при назначении государственных служащих и государственных секретарей. Нужно изменять подходы, когда кумовство уходит в прошлое. Но сейчас мы сталкиваемся с тем, что хотят вернуть кумовство обратно", - заявил Бондаренко.

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Он также уточнил, что конкурсы на должности госсекретарей будут продолжаться до конца января, после чего будет официальная проверка по результатам которой объявят государственных секретарей всех министерств.

"На должность госсекретаря Кабмина было 12 претендентов", - сообщил Бондаренко.

При прохождение конкурса необходимо продемонстрировать знание законодательства, написать письменную работу, решить ситуативную задачу и пройти собеседование.

Сам Бондаренко, по его словам, победил в конкурсе, набрав 14 из 20 баллов.

21 октября Кабинет министров ввел должность государственного секретаря в Министерстве обороны.

16 ноября конкурсная комиссия высшего корпуса государственной службы выбрала четырех государственных секретарей.

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