Ле Пен о возможном запрете въезда в Украину: И не собиралась

В команде кандидата в президенты Франции прокомментировали возможный запрет въезда в Украину после ее заявлений о законности аннексии Крыма РФ

Кандидат в президенты Франции от ультраправой партии Национальный фронт Марин Ле Пен и не собиралась посещать Украину. Такое заявление сделала пресс-служба Ле Пен в ответ на возможный запрет ее вьезда в Украину, передает Reuters.

"Марин Ле Пен не собирался туда (в Украину - ред.). Этот вопрос будет решаться через дипломатические каналы, когда она станет президентом Французской Республики, - говорится в сообщении пресс-секретаря в ответ на запрос журналистов.

3 января кандидат в президенты Франции от Национального фронта Марин Ле Пен заявила, что аннексия украинского Крыма Россией "не является незаконной".

3 января руководитель аппарата главы СБУ Александр Ткачук сообщил, что СБУ может запретить въезд в Украину кандидату в президенты Франции Марин Ле Пен.

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