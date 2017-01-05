В Украине вступил в силу закон о Высшем совете правосудия

Высший совет правосудия заменит собой Высший совет юстиции и будет регулировать работу судебной системы Украины

В Украине сегодня вступил в силу закон о Высшем совете правосудия.

4 января сообщалось, что закон о Высшем совете правосудия опубликован в номере парламентской газеты Голос Украины от 4 января 2017 года.

Согласно новому законодательному акту, Высший совет правосудия заменит собой Высший совет юстиции. Он будет вносить представления о назначении судей, создавать органы для рассмотрения дел о дисциплинарной ответственности судей, принимать решение об увольнении судей, давать согласие на задержание судьи или его арест. Также орган согласовывает количество судей в суде, утверждает положение о единой судебной информационной системе, принимает участие в определении расходов госбюджета на содержание судей и т.д.

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Высший совет правосудия будет состоять из 21 члена: 10 из них будут избраны на съезде судей из числа судей, двоих будет избирать и назначать президент, еще двоих - Верховная Рада, двоих - съезд адвокатов. Также по два представителя будут избирать всеукраинская конференция прокуроров и съезд юридических вузов.

Членом Высшего совета правосудия может быть избран или назначен гражданин Украины, который достиг 35 лет, владеющий государственным языком. Претендент также должен иметь высшее юридическое образование и стаж профессиональной деятельности в сфере права не менее 15 лет.

Глава Верховного суда входит в состав Высшего совета правосудия по должности.

Также сегодня обнародован закон о внесении в Бюджетный кодекс изменений, которые урегулируют вопрос финансирования нового органа. Он также вступит в силу 5 января.

21 декабря 2016 года Верховная Рада Украины приняла закон о Высшем совете правосудия. Президент Украины Петр Порошенко подписал документ 3 января 2017 года.

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