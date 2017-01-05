Банковая о призыве Пинчука к миру с РФ: Страх - плохой советчик

Киев не будет "умиротворять агрессора", а мир на условиях Кремля приведет лишь к усилению аппетитов РФ и новым жертвам, заявили у президента Порошенко

В конце 2016 года активно работавший на российском рынке украинский олигарх Виктор Пинчук решил высказаться о политике и компромиссах с РФ, заявив, что Украина якобы должна быть готова к миру с агрессором и "трезво оценивать" свои планы на ближайшее будущее, "чтобы жить в мире и процветании". Однако никаких уступок оккупанту быть не может, пишет в своей колонке для американского издания The Wall Street Journal замглавы Администрации президента Константин Елисеев.

ЛІГА.net дает перевод его заявления по поводу участившихся "призывов к миру" с путинской Россией.

Относительно колонки Виктора Пинчука "Украина должна пойти на болезненный компромисс ради мира с Россией" за 30 декабря: я согласен с его замечательным призывом к миру в Донбассе (Восточная Украина), однако не могу согласиться с призывом к компромиссу, основанному на переживаниях. Страх и слабость - плохие советчики. Они работают на аппетиты России, приглашают к усилению агрессии и большим человеческим страданиям.

Вот почему Украина всегда выступала за решение, основанное на национальных интересах и воле украинцев, которые хотят, чтобы их страна была независимой и процветающей, и их выбор был свободен от агрессивного диктата.

Читайте также: Виктор Пинчук и его игра в "реальную политику"

Есть четкое представление о красных линиях, которые никто в Украине не посмеет пересечь - ни сейчас, ни в будущем:

• Никакого возвращения на пути к европейской и евроатлантической интеграции Украины. Это была бы сдача независимости, суверенитета и территориальной целостности страны. Это походило бы на возврат к советскому прошлому Украины - то, что даже г-н Пинчук вряд ли поприветствует. Отказ от евроинтеграции будет политическим самоубийством для любого политика в Украине, который осмелится призывать к такому резкому развороту, особенно после Революции достоинства и запроса (общества) на модернизацию и реформы.

• Никаких торгов относительно территорий Украины, будь то Донбасс или Крым. Эти территории не могут быть частью компромисса в интересах мира. Они принадлежат Украине, и это подтверждено на международном уровне, в том числе в резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН по Крыму в прошлом месяце и решением Международного уголовного суда в ноябре. Украина никогда не откажется от украинцев, которые оказались за железным занавесом из-за российской военной агрессии Крыму и Донбассе.

• Никаких выборов в Донбассе, пока ботинок российского военного топчет землю Украины. Украина выступает за местные выборы в Донбассе, но только по украинским законам и стандартам ОБСЕ. Кремлю, безусловно, хотелось бы украинскими же руками узаконить в Донбассе гибридную оккупацию и марионеточные режимы. Никто не должен попасться на эту уловку.

Читайте также: Чубаров о компромиссах Пинчука: Это приглашение к капитуляции

Компромиссы на условиях России - неправильная политика. Один из тяжеловесов новой администрации США однажды сказал: "История учит, что слабость порождает зло". Это (слабость и компромиссы на условиях агрессора, - ред.) никогда не приводило ни к устойчивому миру, ни к спасению жизней. Напротив, это всегда подпитывает агрессию и новые человеческие страдания.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.