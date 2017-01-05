Руководство школ освободили от необходимости подачи э-деклараций

Такие изменения предусмотрены законом о Высшем совете правосудия, вступившим сегодня в силу. Эта норма не касается ректоров и проректоров вузов

Руководство детских садов, школ и профессионально-технических учебных заведений отныне полностью освобождено от необходимости заполнять и подавать электронные декларации. Об этом говорится в заключительных и переходных положениях закона о Высшем совете правосудия, вступившего сегодня в силу.

Согласно новому законодательному акту, действие раздела VII закона о предотвращении коррупции не распространяется на должностных лиц заведений, учреждений и организаций в области соцобслуживания населения, социальной и профессиональной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов, соцзащиты ветеранов войны и участников АТО и здравоохранения (кроме руководителей учреждений здравоохранения центрального, областного, районного, городского (городов областного значения, городов Киева и Севастополя) уровня).

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От необходимости подачи э-деклараций также освобождаются должностные лица учреждений образования (кроме руководителей высших учебных заведений и их заместителей), науки (кроме президентов НАНУ и национальных отраслевых академий наук, первых вице-президентов, вице-президентов и главных ученых секретарей НАНУ и отраслевых академий наук, других членов президиума НАНУ и президиумов отраслевых академий наук, руководителей научно-исследовательских институтов и других научных учреждений), культуры и искусств.

Не распространяется норма об обязательном заполнении э-деклараций также на должностных лиц учреждений и организаций в сфере восстановления и сохранения национальной памяти, физической культуры, спорта, национально-патриотического воспитания.

1 января 2017 года в Украине стартовала вторая волна подачи электронных деклараций, в рамках которой, кроме высокопоставленных чиновников и народных депутатов, подавать декларации также будут руководители государственных и коммунальных предприятий и организаций и их заместители, руководители структурных подразделений и др.

4 января Нацагентство по предотвращению коррупции направило в НАБУ материалы в отношении судьи Апелляционного суда Днепропетровской области в связи с отсутствием ее декларации за 2015 год в Едином госреестре деклараций.

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