Аброськин сообщил, кого из полицейских отправит в Новолуганское

Глава ГУ Нацполиции в Донецкой области пригрозил отправить недобросовестных полицейских в Новолуганское

Глава ГУ Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин заявил, что по результатам службы в новогоднюю ночь инициировано проведение ряда служебных расследований по фактам небрежного отношения руководителей к выполнению своих обязанностей. Об этом он сообщил у себя в Facebook.

"В новогоднюю ночь все руководители находились на своих рабочих местах и непосредственно осуществляли руководство своими подразделениями. Результат - в новогоднюю ночь не было совершено ни одного тяжкого преступления и ДТП с пострадавшими. Но все же не все территориальные подразделения удовлетворительно отработали", - сказал Аброськин.

По его словам, ряд руководителей за свою работу поедут на днях "стажироваться" в Красногоровку, Новолуганское не на один месяц.

"Дабы не допустить совершения тяжких и особо тяжких преступлений в преддверии рождественских праздников продолжаем работать в усиленном режиме", - сказал Аброськин.

Он уточнил, что 600 полицейских будут патрулировать улицы Донецкой области.

"600 сотрудников полиции будут охранять порядок вблизи культовых сооружений во время праздничных служб. Продолжаем работу на блокпостах, а также под нашей охраной находятся объекты жизнеобеспечения региона", - добавил глава ГУ Нацполиции в Донецкой области.

3 января сообщалось, что со 2 января в Новолуганском работает пункт полиции, который разместился в помещении поселкового совета.

23 декабря Вооруженные Силы Украины установили блокпост на южной окраине поселка Новолуганское.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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