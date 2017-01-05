Лубкивский: Риторика Ле Пен изменится на посту президента

По мнению Лубкивского, реакция Украины на заявление Ле Пен о Крыме могла быть "изысканнее"

Украинский дипломат Маркиян Лубкивский считает, что риторика Марин Ле Пен в случае ее избрания на пост президента Франции изменится. Об этом он сказал в эфире канала 112 Украина.

"Риторика кандидатов в президенты существенно отличается от риторики лиц, которые уже стали главами государства, как в случае с Трампом. Я думаю, заявление Ле Пен было сделано больше РФ, а не Украине. Известны ее контакты с российской стороной и с президентом Путиным", - сказал он.

По мнению Лубкивского, реакция Украины на заявление Ле Пен о Крыме могла быть "изысканнее".

"Поэтому я не стал бы по-детски или не совсем адекватно реагировать. Реакция украинской стороны могла быть изысканнее. Такие случаи случаются в дипломатии", - сказал он.

3 января кандидат в президенты Франции от Национального фронта Марин Ле Пен заявила, что аннексия украинского Крыма Россией "не является незаконной". СБУ направила в МИД письмо о запрете ей въезда в Украину.

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