В 2016 военная прокуратура передала в суд 285 дел о коррупции

Суды за прошлый год успели вынести 131 обвинительный приговор в делах по фактам взяточничества

За 2016 год военная прокуратура направила в суд 285 обвинительных актов по факту взяточничества относительно 329 человек. Об этом сообщает главный военный прокурор Анатолий Матиос на странице в Facebook.



По словам Матиоса, в прошлом году суды уже приняли 131 обвинительный приговор и осудили 135 человек.



"Судом оглашены приговоры с изоляцией от общества (арест, дисциплинарный батальон, ограничение свободы) от минимального наказания с арестом на 3 месяца до максимального наказания 8 лет лишения свободы", - уточнил военный прокурор.



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