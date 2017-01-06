USD:  27.04  27.79   EUR:  28.14  29.26  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

В 2016 военная прокуратура передала в суд 285 дел о коррупции

06.01.2017 01:28
Суды за прошлый год успели вынести 131 обвинительный приговор в делах по фактам взяточничества
В 2016 военная прокуратура передала в суд 285 дел о коррупции
Анатолий Матиос

За 2016 год военная прокуратура направила в суд 285 обвинительных актов по факту взяточничества относительно 329 человек. Об этом сообщает главный военный прокурор Анатолий Матиос на странице в Facebook.

По словам Матиоса, в прошлом году суды уже приняли 131 обвинительный приговор и осудили 135 человек. 

"Судом оглашены приговоры с изоляцией от общества (арест, дисциплинарный батальон, ограничение свободы) от минимального наказания с арестом на 3 месяца до максимального наказания 8 лет лишения свободы", - уточнил военный прокурор. 

Читайте также: Матиос: На крупной взятке задержан помощник нардепа

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 