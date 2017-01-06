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Порошенко о Стусе: Настоящий герой нации

06.01.2017 10:04
Сегодня - День рождения украинского поэта, Героя Украины
Порошенко о Стусе: Настоящий герой нации
Василий Стус (фото - facebook.com/petroporoshenko)
Сегодня, 6 января, 79 лет назад родился украинский поэт Василий Стус. 

"Отважный борец против тирании, он стал настоящим героем нации. Помните героев прошлого - без них не было бы героев настоящего", - отметил президент Петр Порошенко у себя в Facebook.

Cтус - один из самых активных представителей украинского культурного движения шестидесятников. Погиб в ночь с 3 на 4 сентября 1985 года. В ноябре 1989 перезахоронен на Байковом кладбище в Киеве, вместе с Алексеем Тихим и Юрием Литвиным. В 1993 году творчество Стуса было отмечено государственной премией им. Шевченко.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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