Порошенко о Стусе: Настоящий герой нации





"Отважный борец против тирании, он стал настоящим героем нации. Помните героев прошлого - без них не было бы героев настоящего", - отметил президент Петр Порошенко у себя в Facebook





Cтус - один из самых активных представителей украинского культурного движения шестидесятников. Погиб в ночь с 3 на 4 сентября 1985 года. В ноябре 1989 перезахоронен на Байковом кладбище в Киеве, вместе с Алексеем Тихим и Юрием Литвиным. В 1993 году творчество Стуса было отмечено государственной премией им. Шевченко.