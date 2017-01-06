Порошенко о Стусе: Настоящий герой нации
06.01.2017 10:04
Сегодня - День рождения украинского поэта, Героя Украины
Василий Стус (фото - facebook.com/petroporoshenko)
Сегодня, 6 января, 79 лет назад родился украинский поэт Василий Стус.
"Отважный борец против тирании, он стал настоящим героем нации. Помните героев прошлого - без них не было бы героев настоящего", - отметил президент Петр Порошенко у себя в Facebook.
Cтус - один из самых активных представителей украинского культурного движения шестидесятников. Погиб в ночь с 3 на 4 сентября 1985 года. В ноябре 1989 перезахоронен на Байковом кладбище в Киеве, вместе с Алексеем Тихим и Юрием Литвиным. В 1993 году творчество Стуса было отмечено государственной премией им. Шевченко.
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
09:00
-
вчера
19:09
-
вчера
18:44
-
вчера
16:41
-
вчера
14:20
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
Загрузка...
Спецпроекты
Новости партнеров