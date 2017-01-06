Минобороны прокомментировало атаку российских хакеров
Информация о том, что якобы 80% гаубиц Д-30 Вооруженных Сил Украины уничтожены из-за взлома российскими хакерами программного обеспечения украинских артиллеристов не соответствует действительности. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
"По информации командования ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, потери вооружения артиллерии за время проведения АТО в разы меньше и не связаны с этой причиной. В настоящее время военные части ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск ВС Украины вполне боеспособные, укомплектованы и способны выполнять задачи по предназначению", - отметили в Минобороны.
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В пресс-службе подчеркнули, что необходимо СМИ обнародовать только проверенную информацию, полученную из компетентных официальных источников.
"Распространение ложной информации приводит к усилению социальной напряженности в обществе и подрывает доверие населения к Вооруженным Силам Украины", - добавили в пресс-службе.
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