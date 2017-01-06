В Румынию под видом дров везли 56 вагонов ценной древесины - ГПСУ

Разоблачена масштабная преступная схема вывоза из Украины деловой древесины: злоумышленники из Киева и области оформляли ее как "топливную"

В ходе комплекса мер по пресечению незаконного вывоза древесины из Украины правоохранители совместно с пограничниками и представителями Раздельнянского лесничества Одесской области разоблачили схему, по которой злоумышленники переправляли в Румынию лес.

"На днях в международный пункт пропуска Кучурган на выезд из Украины прибыли 29 железнодорожных вагонов с грузом древесины. Отправителем груза, который направлялся в Румынию, являются зарегистрированные в Киеве и Киевской области фирмы", - говорится в сообщении на сайте Госпогранслужбы.

После осмотра вагонов и изучения документов на груз выяснилось, что отправитель указал ложные данные.

"В частности, в документах была указана "древесина топливная", однако на самом деле часть древесины была "деловой", которая запрещена к вывозу", - отметили пограничники.

Оказалось, что всего должно было быть 56 вагонов: те, которые не арестовали на Кучургане, находились на разных ж/д станциях Одесской области.

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В сентябре 2016 года в Государственном агентстве лесных ресурсов заявили, что за первое полугодие объемы незаконной вырубки лесов увеличились более чем на треть по сравнению с соответствующим периодом 2015 года.

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