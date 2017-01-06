В Черновцах застройщика подозревают в краже 10 млн грн инвесторов

Директор давал в СМИ рекламу о продаже квартир, искал инвесторов и убеждал их становиться ассоциированными членами жилищно-строительного кооператива

В Черновцах будут судить директора строительной компании, которого Генпрокуратура подозревает в мошенничестве и отмывании полученных по преступным схемам средств инвесторов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГПУ.

"Досудебным расследованием установлено, что обвиняемый, будучи директором строительной компании - председателем жилищно-строительного кооператива, заключил договор с Черновицким горсоветом на выполнение работ по проектированию и строительству инженерных сетей для жилого квартала в городе Черновцы. Так как необходимых средств для строительства указанное общество не имело, пришлось оформить с банком кредитный договор об открытии кредитной линии со свободным режимом кредитования", - рассказали в прокуратуре.

По данным следствия, директор компании размещал в СМИ рекламу о продаже квартир, подключал к поиску инвесторов агентство недвижимости и убеждал инвесторов становиться ассоциированными членами жилищно-строительного кооператива.

"При заключении договоров с гражданами директор не указывал, что все имущественные права принадлежали банку", - подчеркнули в ГПУ.

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Таким образом, граждане не могли оформить право собственности на квартиры, а все полученные средства (более 10 млн грн) компании злоумышленник использовал для погашения кредита в этом же банке и другие расходы, не связанные с договором.

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