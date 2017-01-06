Минздрав: что входит в состав аптечки ВСУ по стандартам НАТО

Главный компонент аптечки - средства для остановки кровотечения - жгут турникет, сказал военный хирург

В Министерстве здравоохранения назвали необходимые компоненты, из чего будет сформирована новая аптечка для ВСУ по стандартам НАТО. Об этом сообщил в эфире Громадського радио военный хирург, главный специалист отдела координации и обеспечения медицинской помощи во время АТО Александр Данилюк.

"Аптечки появятся после того, как состоится выбор производителя. В Минобороны хотят, чтобы аптечка была одним медицинским изделием, чтобы элементы ее не закупались в разных местах", сказал Данилюк.



По его словам, аптечки будут выдаваться перед выездами на боевые действия.

"Главный компонент аптечки стандарта НАТО - это средства для остановки кровотечения. В старом стандарте в советское время это был резиновый жгут Эсмарха, который использовался со времен Второй мировой войны. Но накладывать его трудно, это занимает много времени, он рвется, мерзнет, пересыхает и тому подобное", - сказал медик.

По его словам, в США доказали, что лучшей метод для остановки кровотечения из конечностей - это жгут турникет.

Жгут турникет (фото - скриншот видео)

"Он (жгут турникет, - ред) также является механическим средством для остановки кровотечения, но он быстрый в наложении, устойчив к физическим воздействиям, различным температурным воздействиям. И давление, которое он держит, обеспечивается долгий период. Его можно наложить одной рукой самому. И в аптечке их два штуки", - подчеркнул Данилюк.

Также в аптечку входит бинт марлевый стерильный, средство для остановки кровотечения - бинт кровоостанавливающий, окклюзионная торакальная наклейка, средство, которое необходимо при ранении грудной клетки.

Он добавил, что в составе аптечки должен быть лейкопластырь гипоаллергенный на нетканой основе, термоодеяло, назофарингиальная трубка соответствующего размера.

"Это устройство для освобождения верхних дыхательных путей при потере сознания, чтобы пациент не умер от нарушения проходимости дыхательных путей, когда он находится в бес сознания", - добавил Данилюк.



Также в составе аптечки - маркер водостойкий для нанесения информации синего цвета, ножницы для разрезания одежды и обуви.

11 августа сообщалось, что исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун рекомендовала обеспечить украинских военных в зоне АТО более эффективными кровоостанавливающими средствами, а не жгутами Эсмарха, на закупку которых Минобороны объявило тендер стоимостью почти два млн грн.

2 декабря сообщалось, что Министерство здравоохранения Украины внедряет изменения в состав военных аптечек соответствии со стандартами НАТО