НАБУ начало три расследования по результатам анализа э-деклараций

НАБУ начало досудебное расследование еще трех уголовных производств по фактам декларирования недостоверной информации депутатом и двумя главами РГА

Национальное антикоррупционное бюро начало расследование против еще депутата Верховной Рады и двух председателей районных государственных администраций по результатам анализа электронных деклараций. Об этом говорится в сообщении пресс-службы бюро.

"НАБУ начало досудебное расследование еще трех уголовных производств по фактам декларирования недостоверной информации народным депутатом и председателями районных государственных администраций", - сказано в нем.

Сведения об уголовном правонарушении в отношении депутата внесены в Единый реестр досудебных расследований на основании материалов информационно-аналитического исследования Управления аналитики и обработки информации НАБУ.

Информация о представлении заведомо недостоверных сведений в декларации председателем одной из районных государственных администраций, а также о преднамеренном непредставлении электронной декларации другим главой районной государственной администрации внесена в Единый реестр досудебных расследований по результатам рассмотрения заявлений одной из общественных организаций.

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1 января 2017 года в Украине стартовала вторая волна подачи электронных деклараций, в рамках которой, кроме высокопоставленных чиновников и народных депутатов, подавать декларации также будут руководители государственных и коммунальных предприятий и организаций и их заместители, руководители структурных подразделений и др.

4 января Нацагентство по предотвращению коррупции направило в НАБУ материалы в отношении судьи Апелляционного суда Днепропетровской области в связи с отсутствием ее декларации за 2015 год в Едином госреестре деклараций.

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