Место процесса над Ефремовым определит суд в Луганской области

Сегодня на заседание не явились адвокаты обвиняемого экс-главы фракции Партия регионов Александра Ефремова

10 января станет известно, какой суд будет рассматривать дело против экс-главы фракции Партия регионов Александра Ефремова. Это определит Апелляционный суд Луганской области, передает корреспондент ЛІГА.net.

Такое решение коллегия судей приняла в связи с тем, что на заседание, которое сегодня состоялось в Северодонецке, не явился ни один из адвокатов обвиняемого.

Апелляционный суд Луганской области перенес также на 10 января рассмотрение вопроса относительно изменения территориальной подсудности по обвинительному акту против Ефремова.

4 января сообщалось, что обвинительный акт по подозрению в ряде преступлений против Ефремова направлен в суд.

30 июля 2016 года Ефремов был повторно задержан в аэропорту Борисполь. 1 августа прошлого года суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и избрал ему меру пресечения в виде двух месяцев содержания под стражей. После этого суд уже дважды продлил арест Ефремову.

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