В Севастополе мужчина пытался сжечь флаг РФ и оскорблял Путина
В центре оккупированного Севастополя неизвестный мужчина пытался сжечь российский флаг, но был задержан сотрудниками частного охранного предприятия. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.
По его словам, мужчина выкрикивал угрозы в адрес российской власти. Охранники вызвали наряд силовиков оккупационной администрации.
Инцидент случился в Артиллерийской бухте.
Как сообщает российское агентство, прибывшие силовики столкнулись с активным сопротивлением. Неизвестный, продолжая выкрикивать оскорбления, нанес несколько ударов одному из них, после чего стал вырываться от пытавшихся его успокоить охранников.
При этом источник агентства в оккупационной администрации Крыма сказал, что пьяным мужчину назвать было нельзя.
Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.
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