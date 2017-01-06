В Севастополе мужчина пытался сжечь флаг РФ и оскорблял Путина

Прибывшие на место происшествия силовики столкнулись с активным сопротивлением со стороны неизвестного

В центре оккупированного Севастополя неизвестный мужчина пытался сжечь российский флаг, но был задержан сотрудниками частного охранного предприятия. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.

По его словам, мужчина выкрикивал угрозы в адрес российской власти. Охранники вызвали наряд силовиков оккупационной администрации.

Инцидент случился в Артиллерийской бухте.

Как сообщает российское агентство, прибывшие силовики столкнулись с активным сопротивлением. Неизвестный, продолжая выкрикивать оскорбления, нанес несколько ударов одному из них, после чего стал вырываться от пытавшихся его успокоить охранников.

При этом источник агентства в оккупационной администрации Крыма сказал, что пьяным мужчину назвать было нельзя.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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