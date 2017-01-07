Байден хочет усложнить для Трампа "продажу" Украины - экс-посол

По словам Джона Хербста, вице-президент США может приехать в Украину для обсуждения рисков дальнейшей поддержки Киева со стороны Вашингтона

Вице-президент США Джозеф Байден может приехать в Украину 15 января для обсуждения поддержки Киева Вашингтоном, а также необходимости дальнейших реформ в Украине. Об этом заявил экс-посол США в Украине Джон Хербст, передает Укринформ.

Официально визит Байдена в Украину еще не подтвержден.

"По мере сил в качестве вице-президента, полномочия которого завершаются, он хотел бы усложнить для новой администрации возможность продать Украину. Конечно, мы не знаем, станет ли это политикой новой команды", - сказал Хербст.

Он также подчеркнул, что Байден твердо поддерживал Украину в противостоянии агрессии со стороны Москвы и убеждал высшее руководство в Киеве продвигать основные реформы, особенно против коррупции.

По мнению Хербста, вице-президент США "выразил обеспокоенность тем, что избранный президент Трамп может прибегнуть к наивной политике по отношению к Москве, что только облегчит Кремлю продолжение его агрессии против Украины".

1 января американский сенатор Джон Маккейн заявил, что Россия понимает только силу и потому США обязаны обеспечить Украину всей возможной помощью в виде оружия и совместных учений.

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