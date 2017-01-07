В рождественскую ночь силы АТО отбили нападение около Авдеевки

Столкновение с диверсионной группой продолжалось около получаса; потерь со стороны служащих ВСУ нет

Около 00:30 в районе Авдеевки произошло боевое столкновение между украинскими военными и боевиками. Об этом сообщает Министерство обороны.



К позициям ВСУ подошла диверсионная группа, в составе которой было до десяти человек, и открыла огонь. Нападение отбито, ДРГ отступила.



В результате столкновения, продолжавшегося около получаса, со стороны украинских военных без потерь. Потери противника уточняются.



Всего за минувшие сутки в Донбассе зафиксировано 42 обстрела.

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