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В рождественскую ночь силы АТО отбили нападение около Авдеевки

07.01.2017 10:26
Столкновение с диверсионной группой продолжалось около получаса; потерь со стороны служащих ВСУ нет
В рождественскую ночь силы АТО отбили нападение около Авдеевки

Около 00:30 в районе Авдеевки произошло боевое столкновение между украинскими военными и боевиками. Об этом сообщает Министерство обороны. 

К позициям ВСУ подошла диверсионная группа, в составе которой было до десяти человек, и открыла огонь. Нападение отбито, ДРГ отступила. 

В результате столкновения, продолжавшегося около получаса, со стороны украинских военных без потерь. Потери противника уточняются.

Всего за минувшие сутки в Донбассе зафиксировано 42 обстрела.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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