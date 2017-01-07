В рождественскую ночь силы АТО отбили нападение около Авдеевки
07.01.2017 10:26
Столкновение с диверсионной группой продолжалось около получаса; потерь со стороны служащих ВСУ нет
Около 00:30 в районе Авдеевки произошло боевое столкновение между украинскими военными и боевиками. Об этом сообщает Министерство обороны.
К позициям ВСУ подошла диверсионная группа, в составе которой было до десяти человек, и открыла огонь. Нападение отбито, ДРГ отступила.
В результате столкновения, продолжавшегося около получаса, со стороны украинских военных без потерь. Потери противника уточняются.
Всего за минувшие сутки в Донбассе зафиксировано 42 обстрела.
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
15:23
-
вчера
16:28
-
вчера
14:09
-
вчера
13:35
-
вчера
13:46
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
Загрузка...
Спецпроекты
Новости партнеров